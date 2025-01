12train.com pour acheter vos billets de train

Un développeur a décidé de s’attaquer à l’expérience utilisateur immonde de SNCFconnect. Ça s’appelle 12train.com et ça fonctionne plutôt bien.

L’interface est claire, ca va droit au but.

Pas d’embrouille publicitaire pour d’autres produits qui n’ont rien à voir.

Ca fonctionne sur un téléphone portable peu puissant.

Le billet est envoyé en PDF en pièce jointe par email dès l’achat.

On peut échanger son billet facilement (si vous achetez sur 12train, il faut l’échanger sur 12train)

Il n’y a pas les ouigo encore à cause de la commission trop faible.

Ce qui est incroyable dans cette initiative c’est que c’est le service public à l’envers. Un développeur seul, en dessous du seuil de rentabilité, fait une interface claire et efficace à destination de tous. Et la SNCF dépense des millions dans la sous-traitance au privé d’une interface complexe, lourde et bardée d’arnaques.



Rien que pour cela, l’initiative mérite d’être encouragée même si le site n’est pas parfait. J’aimerai plutôt que ce soit cette voie qui soit poursuivie.