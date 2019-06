Qwant et la publicité

Ça faisait longtemps que voulais écrire un article sur Qwant pour poser mes critiques vis à vis de sa communication. Si sur le fond (moteur de recherche européen), j’encourage Qwant à réussir de tous mes vœux, j’ai un problème avec leur communication qui, je trouve, manque parfois un peu d’honnêteté intellectuelle.

Je développe un peu:

La promesse (Politique de confidentialité) : « Sur Qwant vous ne verrez jamais de publicités intrusives au milieu de ce que vous cherchez »

La réalité :

Il ne faut pas tromper les gens et expliquer clairement où on met les pieds. Le business de Qwant c’est de vendre de la pub. C’est écrit noir sur blanc dans leur politique de confidentialité :

« Notre principale source de revenus provient des publicités affichées sur la page de résultats Qwant. »

Pour reprendre l’analogie du cochon et du saucisson de Tristant Nitot. Le client de Qwant est l’annonceur et le produit à vendre de Qwant : l’usager de ses services (moteur de recherche, maps, etc…) qui doit être influé par la pub. Ça me fait penser au modèle économique de TF1.

J’ai un peu de mal à imaginer ce que donnera ce modèle économique si Qwant devient un portail incontournable comme l’est Google. Aura-t-on plein de pub partout comme l’exemple ci dessus et les autres portails des années 2000 ? N’est ce pas justement ces sites bondés de publicités que les gens ont fui ?

Autre promesse : « Quand vous utilisez Qwant, aucune information personnelle n’est enregistrée ou transmise aux annonceurs »

La réalité :

Que doit on comprendre de la petite mention vers la politique de confidentialité de Microsoft en bas? Ce que je comprends, c’est que Qwant ferme les yeux sur ce qu’il se passe quand on clique sur la pub et renvoie vers les conditions de confidentialité de son partenaire Microsoft bien moins glorieuses quand au respect de la vie privée.

Quand je clique sur la pub, l’analyse réseau montre que Bing reçoit au minimum le site vers lequel je veux aller (le site de vente de viagra) et le cookie d’identification de l’utilisateur (MUID) propre à Bing . Ainsi Bing peut ajouter au profil me concernant dans la base de données de Microsoft que je veux acheter du Viagra. Et ce, même si le site de vente de Viagra ne contient pas de tracker Bing.

En conclusion, je dirai que Qwant investit dans des équipes humaines et moyens techniques en France (c’est bien) mais surjoue aussi beaucoup sa communication quand on regarde les faits (résultats de Microsoft, infrastructure de Microsoft, régie publicitaire de Microsoft, modèle économique de site de pub classique). C’est cette position « coup de communication » qui a le don de m’énerver, surtout quand ça marche et que plein de libristes y croient. J’ai l’impression de revivre le lancement de Gmail comme solution aux abus liés à la position dominante d’Hotmail.

Pour avoir creusé un petit peu le sujet , je sais qu’on ne peut pas se libérer du service de recherche Google sans gros moyens. Et même passée l’étape de « crawling » qui consiste en la collecte des données, la maîtrise de l’étape de « ranking » est cruciale à l’heure où l’on se repose de plus en plus sur le classement pour guider nos choix. On pourrait presque imaginer un modèle à la OpenStreetMap où la collecte de données est commune mais l’extraction et la restitution d’information laissées à la compétition entre moteurs de recherche (du coup, certains moteurs seraient payants, laisseraient le contrôle de l’algo à leur utilisateurs, ou seraient financés par la pub comme Qwant)

C’est tellement facile de faire disparaître les casseroles avec le bon algo. Quand on cherche « francois fillon » sur Qwant, on n’a aucune info sur quand il rendra l’argent, mais un article sur des « lunettes à faux sourcils » est lui classé comme très pertinent. C’est bien dommage pour notre démocratie… mais c’est l’algo de Qwant qui décide.

(l’actu sportive m’a aussi bien fait rire à l’époque…)