Installer des extensions .xpi sur Firefox Android

Depuis la version 122 de Firefox Android (renommé Fennec sur Fdroid pour ne pas usurper la marque), il est possible d’installer toutes les extensions. C’est donc le retour de ce qui a fait la force de Firefox.

On a donc accès aux bloqueurs de publicité les plus avancés bien sûr (jamais aucune publicité sur Youtube ou sur les sites web avec Ublock Origin) mais on peut aussi passer outres les paywalls avec Bypass Paywalls Clean qui a été retiré du magasin d’extensions car trop gênant pour les ayants droits.

Mais on peut quand même l’installer en passant par le fichier .xpi sur Firefox Android. L’interface de Firefox ne le propose pas par défaut. Il faut activer le mode « développeur » pour voir le menu caché. Un peu comme pour Android, allez dans Paramètres -> A propos de Firefox/Fennec -> cliquer 5 fois sur le logo de l’application -> voila ! Vous pourrez voir une nouvelle entrée dans l’écran des paramètres « Installer un module depuis un fichier »